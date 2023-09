Nürnberg (epd). Der Nürnberger Rat der Religionen veranstaltet an diesem Sonntag (24. September, 9.30 Uhr) eine multireligiöse Feier am "Kubus der Religionen" an der Frauentormauer. Anlässlich der Verleihung des Nürnberger Internationalen Menschenrechtspreises 2023 an den Kenianer Malcolm Bidali spreche dort der neue Leiter des evangelischen Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (kda), Peter Lysy, teilte das evangelische Dekanat Nürnberg für den "Rat der Religionen" am Donnerstag mit.

Malcolm Bidali hat als Wachmann in Katar, dem Austragungsland der Fußball-Weltmeisterschaft 2022, gearbeitet und dort die schwierigen Bedingungen wie Niedriglohn, überfüllte Schlafsäle, überlange Arbeitszeiten, Hitze und beschlagnahmte Pässe erlebt. Bidali wurde inhaftiert, nachdem er öffentlich über diese Bedingungen gesprochen hatte. Mit einer Mitstreiterin, die als Hausangestellte in Bahrain Erfahrungen gemacht hat, baut er die Organisation "Migrant.Defenders.org" auf.

Die Preisverleihung lenke den Blick auf die komplexen Zusammenhänge und Verwicklungen globaler Arbeitsmigration, Ausbeutung und Menschenrechtsverletzungen, teilte der Rat der Religionen mit.