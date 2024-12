Lichtenau (epd). Einen fränkischen Weihnachtsgottesdienst gibt es zum Abschluss des Mundartjahrs in Lichtenau bei Ansbach. Die Feier an diesem Sonntag (29.12., 16 Uhr) stehe unter dem Motto "Ganz still is äs Land umadum", teilte die evangelische Kirchengemeinde am Freitag mit.

Pfarrer Claus Ebeling und Prädikantin Gertraud Götz werden den Esel aus der Weihnachtsgeschichte als Vorbild für alle Christen präsentieren, die Weihnachten feiern, hieß es weiter. Gesungen wird aus dem "Fränggischn Psalter". Beteiligt sind die Veeh-Harfen-Gruppe der Landeskirchlichen Gemeinschaft Ansbach, das Kernfrankentrio, der Lichtenauer Dreigesang und Katrin Daubinger an Orgel und Gitarre sowie Georg Wittmann am Akkordeon.