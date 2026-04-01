Nürnberg (epd). Die Hochschule für Musik Nürnberg lädt im Sommersemester alle zwei Wochen zu Vorträgen, künstlerischen Impulsen und Diskussionen ein, um die Facetten der menschlichen Stimme zu erforschen. Wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte, sind die Veranstaltungen unter dem Titel "Die Stimme erheben" Teil der Projektreihe Gender & Diversity. Stimme stehe demnach im Zentrum musikalischer und künstlerischer Praxis und sei zugleich Medium politischer Teilhabe.

Den Auftaktvortrag am 21. April um 17.30 Uhr in Raum 2.31 hält Susanne Rode-Breymann, Gastprofessorin für musikspezifische Genderforschung an der Hochschule für Musik. Sie stellt historische Beispiele zum Thema "Die Stimme finden, erheben, verlieren" vor. Es folgen unter anderem Veranstaltungen zu den Themen "Musik und Widerstand", "Die eigene Stimme finden" und zu Liedern als politischer Strategie. Alle Vorträge sind kostenlos.