Vor 80 Jahren wurde Bob Marley geboren

Mit ihm trat die Musik der Karibik-Insel Jamaica den Siegeszug durch die Welt an: Reggae-Songs wie "Get Up, Stand Up", "I Shot the Sheriff" oder "No Woman, no Cry" machten Bob Marley zum Superstar. Aufgewachsen ist er in einem Slum.

