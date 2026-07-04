München (epd). Nach den schweren Erdbeben in Venezuela hat die Hilfsorganisation Apotheker ohne Grenzen eine pharmazeutische Einsatzkraft in das Katastrophengebiet entsandt. Eine Apothekerin soll ab Mittwoch (8. Juli) gemeinsam mit einem internationalen medizinischen Team die Versorgung in der besonders betroffenen Region La Guaira unterstützen, teilte die Organisation am Samstag in München mit.

Mehr als eine Woche nach den Beben ist die Lage laut Vereinten Nationen weiter dramatisch: Tausende Menschen kamen ums Leben, Zehntausende wurden verletzt oder verloren ihr Zuhause. Mobile Ärzteteams versorgen die Bevölkerung direkt vor Ort und sollen zugleich überlastete Gesundheitseinrichtungen entlasten.

Arzneimittelversorgung sicherstellen

Die entsandte Apothekerin ist für die Bereitstellung und Kontrolle von Medikamenten sowie die Beratung des medizinischen Personals zuständig. Ziel ist es, die Arzneimittelversorgung sicherzustellen und die medizinische Hilfe für die Betroffenen zu stabilisieren.