Pressekonferenz in München

"Wer schützt die, die das Klima schützen?" Fridays for Future appelliert auch an die Kirchen

Die bundesweiten Durchsuchungen bei Klimaaktivist*innen der Letzten Generation im Mai dieses Jahres haben auch Auswirkungen auf Fridays For Future. Am Freitag ruft Fridays for Future zu einer Kundgebung vor den Landtagswahlen in München auf. Luisa Neubauer fordert außerdem die Kirchen in Deutschland auf, ihre Stimmen zu erheben gegen Repression gegenüber der Zivilgesellschaft.