Hilpoltstein (epd). Eine Tränke im Garten oder auf dem Balkon bietet bei Hitze eine willkommene Trink- und Bademöglichkeit für Vögel und Insekten. Natürliche Wasserstellen wie Pfützen und Gräben trocknen bei den sommerlichen Temperaturen aus, teilte der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) am Dienstag mit. Geeignete Tränken seien flache Wasserschalen oder Blumentopf-Untersetzer.

"Wichtig ist, dass die Schalen täglich frisch befüllt und regelmäßig mit kochendem Wasser gereinigt werden, damit sich keine Krankheitserreger verbreiten", sagt LBV-Biologin Angelika Nelson laut Mitteilung. Beim ersten Anzeichen von kranken oder gar toten Vögeln in der Nähe der Wasserschalen müssten, wie bei einer Futterstelle, diese sofort entfernt und erst nach ein paar Tagen oder an einer anderen Stelle wieder aufgestellt werden.

Auch Wild- und Honigbienen nutzen demnach eine Tränke gern zum Wasserholen. Ein Stein oder etwas Moos diene als Lande- und Ausstiegshilfe. "Übrigens baden Vögel alternativ auch gerne im Sand, das hilft ihnen gegen Parasiten. Wer mag, kann also auch ein Sandbad in einer flachen Schale oder am Boden einrichten", so der Tipp der LBV-Biologin.