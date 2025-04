Augsburg (epd). Mit einer neuen kostenlosen App können Interessierte in Augsburg auf den Spuren des Autors Bertolt Brecht (1898-1956) wandeln. Die App führe zu acht Orten, die für Brecht während seiner Kindheit und Jugend von Bedeutung waren, teilte die Regio Augsburg Tourismus GmbH am Dienstag mit. Zu jeder Station gebe es ein kurzweiliges Video: Bertolt Brecht, der 1898 in Augsburg geboren wurde, werde dabei vom Augsburger Schauspieler Erik Völker dargestellt - und zwar so, wie der Dichter sich selbst gern präsentierte: im Ledermantel und mit Zigarre im Mund.

Die Tour beginne am Rathausplatz, auf dem Bertolt Brecht die Gäste begrüße, teilte die Regio Augsburg Tourismus GmbH weiter mit. Weitere Stationen der Brecht-App sind: "Gablers Taverne", die evangelische Barfüßerkirche, in der Brecht getauft wurde, Brechts Geburtshaus, in dem heute ein Museum an ihn erinnert, das Kino Liliom, die Häuser, in denen Brecht aufwuchs und die Bert-Brecht-Straße. Dabei philosophiere Brecht über Krieg, Frieden und die Liebe sowie über andere berühmte Augsburger, wie etwa den römischen Stadtgründer Kaiser Augustus, den Kaufmann Jakob Fugger und den Komponisten Leopold Mozart.

Zu Wort kommen in der App auch Brecht-Experten, die historische Fotos zeigen, zu Originalschauplätzen führen und aus Brecht-Texten zitieren. Auch der echte Bertolt Brecht ist in Archivaufnahmen zu sehen. Basis für die Brechtvermittlung in Augsburg seien das Museum und die Gedenkstätte im Brechthaus, das von der Augsburg Tourismus GmbH betrieben wird. Mit neuen Angeboten - wie nun der App - wolle man aber "am Puls der Zeit" bleiben, sagte Direktor Götz Beck. Man wolle damit auch den zeitlosen Charakter von Brechts Werk betonen und einen neuen, aktuellen Bezug zu Brecht ermöglichen.