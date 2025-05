Nürnberg (epd). Am Sonntag, der im Kirchenjahr "Kantate" (Singt!) heißt, und in diesem Jahr am 18. Mai ist, gründet die Nürnberger Innenstadtpfarrei die Pachelbel-Chorakademie. Sie sei eine Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendkantorei und soll zum neuen Schuljahr "kirchenmusikalische Bildung neu denken", teilte der Pfarrer von St. Sebald, Martin Brons, am Dienstag mit. Zu den neuen Angeboten sollen beispielsweise Elternchöre, Gregorianik-Workshops, ein liturgischer Kammerchor oder Mitsingprojekte im Jahreskreis gehören.

Vorgestellt wird die Chorakademie im Rahmen des Sebalder Chorfests am Kantate-Sonntag. Dieses beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in St. Sebald, musikalisch gestaltet von der Sebalder Kantorei, der Kinder- und Jugendkantorei sowie dem Egidier Frauenchor. In diesem Rahmen werde Matthias Stubenvoll, Gründer der Kinder- und Jugendkantorei, von der bayerischen Landeskirche mit dem Titel Kirchenmusikdirektor ausgezeichnet. Im Anschluss verwandle sich der Sebalder Platz in einen Raum für gemeinsames Singen. Beim Mailiedersingen um 11.30 Uhr seien alle eingeladen, Klassiker wie "Wie lieblich ist der Maien" oder "Geh aus, mein Herz" unter freiem Himmel mitzusingen - begleitet von den Chören.

Ab 13 Uhr finden unter dem Motto "Sing mit!" im Sebalder Pfarrhof und im Haus eckstein offene Proben und Workshops der verschiedenen Ensembles statt. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, unabhängig von Alter oder Vorkenntnissen in die Probenarbeit hineinzuschnuppern. Um 15 Uhr wird dann die Pachelbel-Chorakademie im Kapitelsaal des Pfarrhofs vorgestellt. Leiten wird die Chorakademie Alexander Rebetge, der seit Januar Sebalduskantor ist.