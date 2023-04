Neuendettelsau (epd). Schon zu Lebzeiten die "letzten Dinge" zu regeln, damit befasst sich die Ausstellung und Veranstaltungsreihe "Was bleibt. Weitergeben. Schenken. Stiften. Vererben" vom 20. April bis zum 7. Mai in Neuendettelsau. Augustana Hochschule, Hochschulstiftung und Gemeinde laden laut Veranstaltungsprogramm gemeinsam dazu ein. "Wir haben Spuren hinterlassen und können etwas an die nächste Generation weitergeben", heißt es weiter: "Bestimmt haben auch Sie einiges, was Sie in Ihr persönliches Schatzkästchens des Lebens packen möchten und von dem Sie wollen, dass es bleibt."

Das Programm bietet eine Ausstellung im Foyer des Rathauses, die wochentags zwischen 8 und 12 Uhr sowie montags zwischen 14 und 18 Uhr zugänglich ist. Eine Podiumsdiskussion befasst sich mit "theologischen Perspektiven", dazu gibt es einen Beratungsabend sowie Vorträge und einen Gottesdienst am 7. Mai in der Neuendettelsauer Diakoniekirche St. Laurentius. Ziel des gemeinsamen Kommunikationsprojektes sei es, "miteinander ins Gespräch zu den vielfältigen Themen des letzten Lebensabschnitts" zu kommen.