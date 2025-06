Wustermark, München (epd). Der Theologe Maximilian Zimmermann (44) wird neuer Generalsekretär des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG). Der gebürtige Münchner trete sein Amt am 1. April 2026 als Nachfolger von Christoph Stiba an, teilte der BEFG am Donnerstag im brandenburgischen Wustermark mit. Zum BEFG gehören nach eigenen Angaben bundesweit rund 800 Baptisten- und Brüdergemeinden. Sein Sitz ist in Wustermark.

Zimmermann ist Professor für Systematische Theologie an der Theologischen Hochschule Elstal. "Als Gemeinden wollen wir die Hoffnung, die wir durch Jesus Christus haben, in Worten und mit Taten weitergeben - und dies nicht allein, sondern gemeinsam mit den Christinnen und Christen in den anderen Kirchen", sagte er.