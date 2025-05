Nürnberg (epd). Mit dem Chorwerk "Alexanderfest" (Alexander’s Feast or The Power of Musick) von Georg Friedrich Händel feiert der neue Kantor der Nürnberger Lorenzkirche, Michael Riedel, am kommenden Samstag (24. Mai) um 20 Uhr sein Nürnberger Debüt als Dirigent. "Alexanderfest" sei eine lebensbejahende Ode zu Ehren der heiligen Cäcilia und zu Händels Lebzeiten eines seiner beliebtesten Werke gewesen, teilte die Lorenzkirche mit. Es erzähle eine Episode aus der höfischen Welt Alexanders des Großen und verbreite die nach wie vor aktuelle Kernbotschaft: "Lasst die Waffen, die Eifersucht, die Rache ruhen, denn alles wird gut in und mit Musik."

Neben seiner Begeisterung für Alte Musik präsentiere Kantor Riedel bei dem Konzert auch sein Interesse für Neue Musik, hieß es weiter. So habe er ein Auftragswerk an den Komponisten Tobias Tobit Hagedorn vergeben. Dessen Werk "Integral" für Live-Elektronik und Orchester erklingt als Uraufführung zwischen den beiden Teilen des "Alexanderfests". Mit dem Vokalensemble St. Lorenz musizieren das junge Ensemble für Alte Musik "Nürnberg Barock" sowie als Solisten die Barock-Spezialisten Marie-Sophie Pollak (Sopran) und Christian Rathgeber (Tenor) sowie Uwe Schenker-Primus (Bass).

Michael Riedel ist seit Februar 2025 Kantor an der Lorenzkirche. Er folgte auf Matthias Ank, der in den Ruhestand gegangen war. Vorher war Riedel seit 2013 Kantor im evangelischen Stadtdekanat der Frankfurter Innenstadt.