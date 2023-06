Nürnberg (epd). Das Team der evangelischen Nürnberger Jugendkirche "Lux" ist nach einem Jahr wieder komplett. Zum 1. Juli übernimmt Daniel Kistner aus Pforzheim die Pfarrstelle in der "Jungen Kirche", wie die Evangelische Jugend in Nürnberg am Donnerstag mitteilte. Der 33-Jährige war bisher in der Landeskirche Baden als Gemeindepfarrer tätig - und freut sich nach eigenen Angaben auf das neue Arbeitsfeld: "Seitdem ich 14 bin, bin ich ehrenamtlich engagiert." In der Jugendarbeit habe er tolle Erfahrungen gemacht: "In meiner Zeit als Pfarrer habe ich gemerkt, dass die Arbeit mit Jugendlichen der Ort ist, an dem ich mich richtig fühle."

Aufgewachsen in einem Dorf bei Bruchsal in der Nähe von Karlsruhe studierte Kistner in Heidelberg Theologie mit den Schwerpunkten Seelsorge und geschlechtergerechte Theologie. Sein Vikariat machte er in Offenburg, die folgende Pfarrstelle in Pforzheim war geprägt von der Coronapandemie. Ein zufälliger Hinweis aus dem Freundeskreis machte den Theologen auf die Stellenausschreibung aufmerksam. "Ich wollte gar nicht so weit weg, deshalb habe ich die Ausschreibung gleich wieder geschlossen. Nur um sie zehn Minuten später wieder zu öffnen. Dieses Spiel habe ich ein Weilchen gespielt. Die Stelle hat mich nicht mehr losgelassen."

Als erste bayerische Jugendkirche ist "Lux - Junge Kirche Nürnberg" seit mehr als zehn Jahren ein Ort für junge Menschen zwischen 15 und 27. In Aktivteams gestalten die Jugendlichen selbst mit, wie Gottesdienste, Kulturveranstaltungen und Aktionen ablaufen. Seinen Dienst beginnt Kistner bereits am 1. Juli, seine offizielle Amtseinführung findet erst am 24. September nach den Sommerferien um 18 Uhr statt.