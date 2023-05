München (epd). Das bayerische Heimatministerium hat zum zweiten Mal seinen Demografiepreis vergeben. Ausgezeichnet wurden insgesamt neun Initiativen aus Coburg, Kollnburg (Landkreis Regen), Kronach, Landsberg am Lech, Nürnberg, dem Landkreis Schwandorf, Waischenfeld (Landkreis Bayreuth) und Wombach (Landkreis Main-Spessart). Der Preis ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert und soll laut Heimatminister Albert Füracker (CSU) dazu beitragen, Bayern auch im Hinblick auf den demografischen Wandel fit für die Zukunft zu machen. Die ausgezeichneten Projekte seien Vorbilder. Das überragende Engagement der Menschen "stärkt das Gemeinschaftsgefühl und gibt unserer Gesellschaft Halt und Sicherheit", sagte Füracker.

In der Kategorie "Meine. Heimat. Zukunftssicher" wurde das "PflegeNetz" des Landkreises Landsberg am Lech mit 2.000 Euro ausgezeichnet, das aktiv den Aufbau einer pflegerischen Infrastruktur gestaltet. 3.000 Euro erhält die "Erste Dorfgenossenschafts-Bäckerei in Bayern" aus dem unterfränkischen Wombach, die dazu beiträgt, die Nahversorgung vor Ort aufrecht zu erhalten.

In der Kategorie "Meine. Heimat. Arbeit&Familie" bekommen die "Seniorcoaches" der Hochschule Coburg eine Prämie von 2.000 Euro, die ehrenamtlich ihr Wissen an Studierende und Dozenten der Hochschule weitergeben. Das Landratsamt Coburg erhält 3.000 Euro für sein Projekt "Willkommen im Coburger Land - Fachkräftesicherung in der Pflege".

Drei Projekte wurden in der Kategorie "Meine. Heimat. Lebensqualität" ausgezeichnet: Der SV Kollnburg (Landkreis Regen) bietet in seinem Projekt "Sozialer Fußball" (2.000 Euro) integratives Fußballtraining und Fußballturniere für Kinder mit und ohne körperliche oder geistige Beeinträchtigung an. Beim "MädchenCafé" der Volkshochschule Kreis Kronach (2.000 Euro) konzipieren und gestalten junge Mädchen die Räumlichkeiten in der Kronacher Innenstadt. Und die AWO Nürnberg bringt mit ihrem Projekt "Engagement schafft Heimaten" (1.000 Euro) Geflüchtete und alleinstehende Seniorinnen und Senioren zusammen.

Außerdem wurden noch zwei Sonderpreise verliehen: Für ihr Einzelengagement erhält Heidi Maria Stadler als Initiatorin der "Erinnerungswerkstatt" für Biografiearbeit mit Senioren im Landkreis Schwandorf 1.000 Euro. Ebenfalls 1.000 Euro gehen an die Freiwillige Feuerwehr Waischenfeld (Landkreis Bayreuth) für den Fortbestand der Kinderfeuerwehrgruppe (Sonderpreis "Ehrenamt und Nachwuchs"). Eine dritte Auflage des Demografiepreises für 2023 ist geplant.