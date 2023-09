München (epd). Am 3. Oktober lädt der Arbeitskreis Bekennender Christen (ABC) in Bayern zum inzwischen neunten Christustag ein. An sechs verschiedenen Orten werde am Tag der Deutschen Einheit unter dem Motto "Unsere Zukunft - nur mit Jesus!" gefeiert, wie der ABC am Montag mitteilte. Angesichts von Unsicherheiten im persönlichen Leben, aber auch in Kirche und Gesellschaft solle der Blick "neu auf Jesus gerichtet werden", sagte der Lohrer Dekan Till Roth, Vorsitzender des ABC. Man wolle "vom christlichen Glauben her Antworten geben" auf die Fragen nach der Zukunft - etwa mit Blick auf Klimawandel oder auch Kirche.

Der Christustag findet heuer in Bayreuth, Berg bei Hof, Hersbruck, Lichtenfels, Lohr am Main und Regensburg statt. An den sechs verschiedenen Orten sind unter anderem der lutherische lettische Bischof Einars Alpe, der emeritierte Tübinger Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein, der ehemalige Nürnberger Polizeipräsident Roman Fertinger und der Vizepräsident der bayerischen Landessynode, der frühere Ansbacher Dekan Hans Stiegler, als Beteiligte mit dabei. Es finden unter anderem Gottesdienste und Diskussionsrunden. Das gesamte Programm an den verschiedenen Orten findet man auf der Internetseite des Christustags.

Der theologisch konservative ABC besteht seit 1989. Nach eigenen Angaben haben sich dort Verantwortliche aus rund 20 kirchlichen Gemeinschaften, Verbänden und Werken zusammengeschlossen. Sie vertreten dabei "bekenntnislutherische, bruderschaftlich-kommunitäre, charismatische und pietistische Prägungen innerhalb der bayerischen Landeskirche diesem Titel veranstaltet.