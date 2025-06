Regensburg (epd). Die Evangelische Studierendengemeinde (ESG) Regensburg startet am Sonntag (15. Juni) wieder mit ihrem Format "Universitätsgottesdienst". Die Gottesdienstreihe stehe unter dem Motto "Zusammenhalt(en) - das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile", teilte Hochschulpfarrer Wolfgang Körner in Regensburg mit. Herzstück sei die Kanzelrede von Ferdinand Evers, Professor für Theoretische Physik an der Universität Regensburg. Der renommierte Naturwissenschaftler schlage eine Brücke zwischen Naturwissenschaft und Glauben, hieß es. An der Bach-Orgel spiele Kirchenmusikdirektor Roman Emilius. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr in der Dreieinigkeitskirche.