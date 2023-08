Nürnberg (epd). Nach langer Corona-Pause startet am 24. September das Obdachlosenfrühstück der evangelischen und katholischen Innenstadtgemeinden in Nürnberg neu. Wie die katholische Stadtkirche Nürnberg am Dienstag mitteilte, werden dafür noch Helferinnen und Helfer gesucht, die sich an den entsprechenden Sonntagen ab sechs Uhr für die Vorbereitungen treffen und sich bis zehn Uhr um die Gäste kümmern.

Die evangelische Kirche St. Egidien öffnet an jedem ersten Sonntag im Monat ihre Türen, an jedem zweiten Sonntag sind die katholischen Kirchen St. Elisabeth und St. Jakob dran. Im Haus Eckstein gibt es das Obdachlosenfrühstück an jedem dritten Sonntag im Monat und in der Frauenkirche an jedem vierten Sonntag. Interessierte Ehrenamtliche können sich in den Pfarrbüros der Kirchen melden.