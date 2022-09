Seebüll, Würzburg (epd). Das Nolde Museum im nordfriesischen Seebüll hat eine Schenkung im Millionenwert erhalten. Der Würzburger Kunstsammler Hermann Gerliner (91) hat dem Museum 36 Bilder aus seiner expressionistischen Sammlung überlassen, teilte die Nolde Stiftung Seebüll am Mittwoch mit. Dazu gehören 35 Arbeiten von Emil Nolde (1867-1956) und ein Aquarell-Selbstporträt von Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976). Die Werke sollen ab 1. März 2023 bei der 67. Jahresausstellung "Zurück Zuhause. Emil Nolde - Welt und Heimat" ausgestellt werden.

Der Vorsitzende des Kuratoriums der Nolde Stiftung Seebüll, Hans-Joachim Throl, würdigte die Schenkung als die bedeutendste, "die der Nolde Stiftung Seebüll in ihrer 66-jährigen Geschichte zuteilwurde". Zu den neuen Nolde-Werken zählen neben dem frühen Ölgemälde "Philister" (1915) auch das Bild "Boot im Schilf" (1909), zwei Aquarelle, sieben Bergpostkarten und 23 Grafiken, etwa die seltene Mappe der "Märchenholzschnitte" (1906), die großformatige Lithografie "Die heiligen drei Könige" (1913) in einer seltenen Farbfassung sowie der Holzschnitt "Prophet" (1912). In der Schenkung sind zudem Briefe von Nolde an Schmidt-Rottluff enthalten.

Hermann Gerlinger gilt als leidenschaftlicher Kunstsammler, der sich besonders für das Schaffen der Brücke-Künstler interessiert. In über 70 Jahren trug er mit mehr als 1.000 Kunstwerken von Brücke-Künstlern eine der bedeutendsten Kunstsammlungen des deutschen Expressionismus zusammen, hieß es. Arbeiten von Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff und Fritz Bleyl, die die Brücke 1905 in Dresden gegründet hatten, stehen im Mittelpunkt. Werke von Max Pechstein und Emil Nolde, die nur zeitweise der Brücke angehörten, kamen dazu.

Hermann Gerlinger habe sich mit seiner Forschung zur Brücke und über Jahrzehnte erarbeiteten Ausstellungen "große und bleibende Verdienste erworben", sagte der Direktor der Nolde-Stiftung, Christian Ring. "Dass er dies mit seiner großzügigen Spende im Millionenwert an unser Museum unterstreicht, ist für uns eine große Ehre und Verpflichtung."