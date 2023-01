Wiederaufbau in Utting

Regionalbischof Kopp startet Spendenaufruf für den Wiederaufbau der Uttinger Kirche

Am 25. August 2021 wurde die evangelische Christuskirche in Utting am Ammersee bei einem Brand zerstört. Jetzt ruft der Münchner Regionalbischof Christian Kopp alle Protestanten in Oberbayern mit der Kampagne "Wir sind Utting" zu Spenden auf.