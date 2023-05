Nürnberg (epd). In Nürnberg ist das Schild am Enver-Simsek-Platz mit schwarzer Farbe besprüht worden. Die Stadt Nürnberg und Oberbürgermeister Marcus König (CSU) veröffentlichten am Samstagnachmittag auf Twitter und Instagram ein Foto von dem verschmierten Straßenschild und einem ebenfalls besprühten Verkehrsschild direkt daneben. "Diese Tat ist eine Verhöhnung der Opfer des NSU und ein Angriff auf unsere vielfältige, demokratische Stadtgesellschaft, die der NSU-Opfer in Würde gedenkt", schrieb König auf Instagram.

Man wollte die Farbe schnellstmöglich beseitigen und Anzeige erstatten. Die Polizei konnte am Sonntagmorgen auf Nachfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) keine Angaben zu dem Vorfall machen. Die Stadt Nürnberg kündigte an, im Juni als weiteres sichtbares Zeichen des Gedenkens einen Platz nach Abdurrahim Özüdogru zu benennen.

Der Familienvater Enver Simsek war das erste von zehn Todesopfern, die die Terrorgruppe NSU von 2000 bis 2007 ermordete. Die Stadt Nürnberg benannte den Tatort, einen Parkplatz an der Liegnitzer Straße in Langwasser, 2021 mit dem Namen des Blumenhändlers.