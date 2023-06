Nürnberg (epd). Die Stadt Nürnberg ist für kommende Hitzewellen auf der Suche nach kühlen Plätzen in der Stadt. Sie wolle zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern einen Stadtplan mit Orten erstellen, an denen es möglich ist, sich an heißen Tagen etwas abzukühlen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Bis Sonntag, 23. Juli, können alle auf einer Homepage eintragen, an welchen Stellen im öffentlichen Raum sie es an heißen Sommertagen angenehm und kühl empfinden.

Die Befragung sei Teil des Hitzeaktionsplans, der im letzten Jahr im Umwelt- und im Gesundheitsausschuss des Stadtrats beschlossen worden sei, erläuterte die Referentin für Umwelt und Gesundheit, Britta Walthelm. Das Referat sammle auf seiner Webseite auch Informationen, was an heißen Tagen guttut und wie sich die Bewohner gesund halten können, hieß es.