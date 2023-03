Nürnberg (epd). Albrecht-Dürer-Denkmal und Lorenzkirche werden in Nürnberg nach den Osterferien nachts wieder beleuchtet. Die Stadt schaltet die Lichtstrahler auf zahlreiche historische Gebäude, Denkmäler und Fassaden am Montag, dem 17. April wieder ein, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Dies hätten die Referenten beschlossen. An den Sehenswürdigkeiten geht das Licht mit Einbruch der Dunkelheit an und wird um 23 Uhr wieder abgeschaltet.

Die Beleuchtung war im Juli 2022 abgeschaltet worden, um einen Beitrag zum Energiesparen zu leisten. Bis Ende 2022 seien durch den Verzicht auf die Beleuchtung knapp 60.000 Kilowattstunden Strom eingespart worden, bis zur Wiedereinschaltung seien es rund 100.000 Kilowattstunden, hat die Stadt errechnet.

Die Abschaltung sei ein wichtiger Bestandteil der städtischen Energiesparmaßnahmen im vergangenen Winter gewesen, sagte Oberbürgermeister Marcus König. Man habe "hoffentlich auch andere zum Energiesparen ermutigt". Er freue sich nun aber wieder auf die "optischen Akzente" in der historischen Altstadt. Die werden unter anderem wieder auf Ehekarussell, den Henkersteg mit dem Wehrturm, die Katzwanger Wehrkirche, den Spittlertorturm und die Stadtmauer, das Rathaus, das Opernhaus und den Schönen Brunnen gesetzt.