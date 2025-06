Nürnberg (epd). Die heißen Tage beginnen, und die Stadt Nürnberg begibt sich früher als sonst auf die Suche nach einem neuen Christkind. Seit Mittwoch können sich für das Amt des Nürnberger Christkinds wieder Mädchen und junge Frauen im Alter von 16 bis 19 Jahren mit Wohnsitz in Nürnberg bewerben, teilte die Stadt Nürnberg mit. Notwendig seien außerdem eine Mindestgröße von 1,60 Meter, Schwindelfreiheit und Wetterfestigkeit.

Die Wahl des Christkinds werde vom September auf den Juli vorgezogen, damit sich die Wahl und viele vorbereitende Termine für die neue Repräsentantin bis zur Markteröffnung nicht mehr im Oktober und November ballen. Neu ist zudem, dass sich Anwärterinnen ausschließlich online über die Homepage der Stadt Nürnberg bewerben können. Die jungen Frauen können auch ein kurzes Bewerbungsvideo hochladen und bis 30. Juni immer noch Änderungen an ihrer Online-Mappe vornehmen.

Aus den Bewerbungen wählt eine Jury maximal zwölf Bewerberinnen, über die Bürgerinnen und Bürger in den Medien abstimmen. Die eigentliche Wahl des neuen Nürnberger Christkinds findet am Donnerstag, 24. Juli, statt, heißt es in der Mitteilung.

Das Nürnberger Christkind wird seit 1969 alle zwei Jahre vom Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Nürnberg gesucht. Das neue Christkind wird in diesem Jahr am 28. November mit dem Prolog den Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnen, der zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland gehört. Er wurde als "Kindles-Marck" erstmals im Jahr 1628 schriftlich erwähnt.

Im vergangenen Jahr kamen rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher in der Adventszeit nach Nürnberg.