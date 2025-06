Nürnberg (epd). "Kirche. Vielleicht doch!?", "Aufgeladen. 100% erneuerbar!" oder "Himmel und Erde - mehr als oben und unten": Mit Sätzen wie diesen wirbt die katholische Kirche in Nürnberg neuerdings für den Kirchenwiedereintritt. Mit den Sprüchen auf farbigen Postkarten umwerbe die Kircheneintrittsstelle der Katholischen Stadtkirche mögliche Rückkehrerinnen und Rückkehrer, teilte die Pressestelle der Stadtkirche am Montag mit. Die Postkarten sollen in Kneipen, Restaurants und Kliniken ausliegen.

Die Motive für einen Wiedereintritt in die Kirche seien unterschiedlich, sagte Monika Popp-Graßer von der Kircheneintrittsstelle der Katholischen Stadtkirche. "Manche werden Patenonkel oder Patentante, andere möchten kirchlich heiraten und wieder anderen hat etwas gefehlt, das sie nun erneut für sich entdecken möchten." Wer wieder eintreten wolle, könne sich an die Kircheneintrittsstelle oder die Pfarrei am Wohnort wenden. Die Wiederaufnahme selbst finde bei einer gottesdienstlichen Feier statt, deren Form die Rückkehrer selbst auswählen könnten, hieß es.