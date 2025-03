Nürnberg (epd). "Vom eigenen Scheitern lernen" ist ein ökumenischer Festgottesdienst überschrieben, der dem 500. Jubiläum des Nürnberger Religionsgesprächs gewidmet ist. Am Sonntag, 16. März (10 Uhr) werden ihn die evangelische Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern und der katholische Erzbischof von Bamberg, Herwig Gössl, gemeinsam halten, teilten das evangelische Dekanat und die katholische Stadtkirche in Nürnberg mit.

Der Gottesdienst wolle die Botschaft verbreiten, dass "es eine anhaltende Sehnsucht nach Frieden gibt", sagte Hann von Weyhern. Man widme sich der Frage, was für einen in der Gegenwart tragfähigen Dialog zwischen den unterschiedlichen Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen notwendig ist. Am Gottesdienst nimmt auch die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (AcK) teil.

Das Religionsgespräch in Nürnberg im Jahr 1525 sei ein Schlüsselmoment des Reformationsgeschehens in Deutschland gewesen, heißt es in der Mitteilung. Dem Jubiläum widmen die Stadt Nürnberg und weitere Akteure eine Reihe von Veranstaltungen unter dem Motto "streit. macht. zukunft", unter anderem eine internationale Tagung am 14. und 15. März.