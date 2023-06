Nürnberg (epd). In Erinnerung an Abdurrahim Özüdogru, Mordopfer der rechtsextremen Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) in Nürnberg, wird die Grünanlage südlich der Sperberstraße zwischen Burgundenstraße und Huldstraße in Abdurrahim-Özüdogru-Park benannt. Dies hatte der Stadtrat in seiner Sitzung am 26. April entschieden, teilte die Stadt Nürnberg am Dienstag mit. Das Straßenschild soll am 13. Juni von Oberbürgermeister Marcus König (CSU) enthüllt werden.

Am 13. Juni 2001 wurde Abdurrahim Özüdogru, Betreiber einer Änderungsschneiderei, in seiner Werkstatt mit zwei Kopfschüssen ermordet. Bereits im Juni 2021 war vor seiner einstigen Wohnung und Werkstatt in der Gyulaer Straße eine Gedenktafel errichtet worden.