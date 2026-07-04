Nürnberg (epd). Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) hat das Seniorenzentrum und die Kindertagesstätte Martha-Maria als Vorbild für gesellschaftlichen Zusammenhalt hervorgehoben. Beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Einrichtungen betonte er am Samstag, Nürnberg sei eine "Stadt der Vielfalt", in der Menschen aus 170 Nationen zusammenlebten.

Die Einrichtungen zeigten, wie gemeinschaftliches Miteinander gelingen könne, sagte König. In der Kindertagesstätte werden Kinder aus rund 25 Nationen betreut, im gesamten Verbund arbeiten Beschäftigte aus mehr als 50 Herkunftsländern. Das Angebot habe von Beginn an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.

Beispiel für Engagement und solidarisches Zusammenleben

Auch das Seniorenzentrum wurde in den vergangenen Jahrzehnten ausgebaut und bietet heute zahlreiche Pflege- und Wohnplätze. Beide Einrichtungen stehen nach den Worten des Oberbürgermeisters beispielhaft für Engagement und ein solidarisches Zusammenleben in einer vielfältigen Stadt.