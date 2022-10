Hannover, Nürnberg (epd). Die Altenpflegeeinrichtung NürnbergStift erhält den diesjährigen "AltenpflegePreis 2022". Die Einrichtung in Nürnberg wurde für ihr neues Ausbildungskonzept für Pflegefachpersonen ausgezeichnet, teilte die Fachzeitschrift "Altenpflege" vom Verlag Vincentz Network am Dienstag in Hannover mit. Der Preis wird seit 1990 jährlich von der Fachzeitschrift vergeben und ist mit 3.000 Euro dotiert.

Das Ausbildungskonzept habe sich positiv auf die Zusammenarbeit und Zufriedenheit der Pflegepersonen ausgewirkt, hieß es weiter. "Das Gemeinschaftsgefühl, die notwendige gemeinsame Entwicklung im Team und die Identifikation der professionell Pflegenden mit ihrem Beruf in der Altenpflege werden durch das neue Ausbildungskonzept gestärkt." Zwei Führungskräfte aus dem NürnbergStift, die maßgeblich an der Erarbeitung und Umsetzung beteiligt waren, wollen das neue Konzept am 29. November bei einer Diskussionsrunde auf einem Altenpflegekongress in Würzburg vorstellen.

Die Fachzeitschrift "Altenpflege" ist nach eigenen Angaben die führende Fachzeitschrift für Fach- und Führungskräfte in der professionellen Altenhilfe. Sie richtet sich mit einer Auflage von fast 12.000 Exemplaren an mehr als 250.000 examinierte Fachkräfte in Altenheimen. Die Preisverleihung fand am 11. Oktober in Nürnberg statt.