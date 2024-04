Landessynode 2024

Synodale Grochowina: Kirche muss bei Aufarbeitung zu Missbrauch "proaktiver" werden

Vom 21. bis 25. April tagt die bayerische Landessynode, unter anderem wird dort über den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche beraten. Die berufene Synodale Nicole Grochowina hat einen Antrag eingebracht, in dem sie fordert, das Recht auf Aufarbeitung für die Betroffenen zu präzisieren. Im Gespräch erklärt sie, was ihr wichtig ist.

Lesezeit: 4 Minuten

