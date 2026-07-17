Sulzbach-Rosenberg (epd). Die katholische Pfarrei St. Marien lädt ab diesem Samstag (18. Juli) zur traditionellen Wallfahrtswoche auf dem Annaberg in Sulzbach-Rosenberg ein. Unter dem Leitwort "Liebe, und was du willst, das tu" erwarte die Gläubigen ein spirituelles Programm mit festlichen Gottesdiensten, Konzerten, Andachten und Impulsen, heißt es auf der Internetseite der Pfarrei.

Am Tag der Ökumene am kommenden Freitag (24. Juli, 19 Uhr) predigt die Ökumene-Referentin der bayerischen evangelischen Landeskirche, Pfarrerin Rebecca Scherf. Sie hat ihre Vikariatsausbildung an der Christuskirche in Sulzbach-Rosenberg absolviert. Seitdem sei die Annabergwoche für sie ein "Fest des Glaubens und ein Ort der Ökumene", sagte sie laut Mitteilung. Vor allem die Nacht der Lichter und die Kinderbibeltage habe sie als beeindruckend erlebt. Im Anschluss an den Festgottesdienst beginnt die ökumenische Nacht der Lichter.

Tausende pilgern zum Annabergfest

Das Annabergfest ist eine der größten religiösen Veranstaltungen der Region und zieht jedes Jahr Tausende Pilgerinnen und Pilger an. Es reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert, als die Wallfahrten zur St.-Anna-Kapelle begannen. Seitdem pilgern Jahr für Jahr Gläubige zum Annaberg, um die Schutzpatronin von Ehe, Familie und Bergleuten rund um ihren Namenstag am 26. Juli zu ehren.