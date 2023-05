Passau, Berlin (epd). Der traditionelle ökumenische Gottesdienst am Tag des DFB-Pokalfinales in Berlin steht unter dem Motto "Gemeinsam für mehr Wir". Wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Mittwoch mitteilte, leiten den Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche der EKD-Sportbeauftragte, der rheinische Präses Thorsten Latzel, sowie der Sportbischof der Deutschen Bischofskonferenz, der Passauer Bischof Stefan Oster. Am 3. Juni treffen die Bundesliga-Mannschaften von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Olympiastadion Berlin aufeinander.

An dem Gottesdienst um 12 Uhr wirken den Angaben zufolge zudem DFB-Präsident Bernd Neuendorf, die Sportseelsorgerin der Deutschen Bischofskonferenz, Elisabeth Keilmann, das Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Kirche und Sport der EKD, Inga Rohoff und die Pfarrerin der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Katrin Oxen, mit. Volunteers, Fans, Schiedsrichter und Polizeivertreter wollen Fürbitten lesen.