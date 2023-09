Freyung (epd). Mit einem ökumenischen Abschluss-Gottesdienst feiern an diesem Sonntag (1. Oktober) der Regensburger Regionalbischof Klaus Stiegler und der Passauer Generalvikar Josef Ederer den letzten Gottesdienst auf der Landesgartenschau in Freyung. Thema des um 11 Uhr beginnenden Gottesdienstes werde das Erntedankfest sein, teilte das Dekanat Passau am Montag mit.

Erntedank und der Abschluss einer erfolgreichen Landesgartenschau passten "wunderbar zusammen", sagte der Regionalbischof. Im Gottesdienst sollen laut Mitteilung persönliche Eindrücke im Vordergrund stehen. Angekündigt sind Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich, der katholische Dekan Magnus König, die Pilgerbegleiterin, Diakonin Gabriele Neumann-Beiler, sowie eine Dauerbesucherin.

Mit zahlreichen Aktionen, Andachten und einem Festival der Kirchen waren die beiden christlichen Konfessionen an der Gartenschau beteiligt. "Wald. Weite. Wunderbar" lautete das Motto. Seit Ende Mai besuchten laut Veranstalter mehrere tausend Menschen das Gartenschaugelände in Freyung. Die Landesgartenschau ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet, dann werde der Staffelstab an das Team der nächsten Gartenschau in Kirchheim übergeben. Diese wird am 15. Mai 2024 eröffnet.