Erlangen (epd). Kurze und verständliche Einführungen zu theologischen Fragen und Begriffen will ab Donnerstag (1. Mai) das neue Online-Lexikon für Systematische Theologie "SysLex" liefern. Dort werden zunächst 40 deutschsprachige Artikel aus den Bereichen Ethik, Dogmatik und Religionsphilosophie abrufbar sein, teilte die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) am Mittwoch mit. Sie beantworten etwa die Frage, was es theologisch bedeutet, atheistisch zu sein oder welche Bedeutung die Bibel heute hat. Das Lexikon richte sich an Theologieinteressierte, Lehrerinnen und Lehrer, Kirchenvorstände, Pfarrerinnen und Pfarrer, Studierende oder Ehrenamtliche.

"Gerade bei so aufgeladenen Themen wie denen der Religion ist es wichtig, fundierte Infos online zu finden - prägnant, gegenwartsbezogen und gut verständlich", sagte Frederike van Oorschot, eine der Initiatorinnen und Hauptherausgeberinnen des Projektes, laut Mitteilung. "Genau das wird SysLex leisten." Den Angaben zufolge soll das Lexikon ständig um aktuelle Themen und Schlagwörter ergänzt werden, um einen schnellen und niederschwelligen Zugang zu theologischen Gedanken und Traditionen zu bieten. Die Artikel seien über Links vernetzt und gehen von konkreten Problemstellungen aus. Ab Herbst 2026 soll "SysLex" auch auf Englisch verfügbar sein.

Das Online-Lexikon werde von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geleitet, die in Systematischer Theologie lehren und forschen. Von der FAU sind laut Mitteilung die Theologen Lisanne Teuchert und Florian Höhne beteiligt, weitere beteiligte Wissenschaftler aus Bayern sind Katharina Wörn von der Universität Würzburg sowie Peter Schüz von der LMU München. Der Fachinformationsdienst Theologie hostet "SysLex", die Evangelische Kirche in Deutschlande (EKD) unterstützt das Projekt finanziell.