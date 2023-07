Gütersloh, Bayreuth (epd). Das Krankenhaus-Vergleichsportal "www.weisse-liste.de" der Bertelsmann Stiftung ist um eine neue Suchfunktion erweitert worden. Patientinnen und Patienten könnten nun gezielt Informationen abrufen, welche Kliniken in Deutschland für die drei Behandlungsfälle Brustkrebs-OP sowie Knie- und Hüftgelenkersatz empfehlenswert sind, wie die Stiftung am Donnerstag in Gütersloh mitteilte. Die Bewertungen sind demnach durch eine Zusammenarbeit mit der Universität Bayreuth wissenschaftlich fundiert. Als Grundlage dienten die gesetzlichen Qualitätsberichte der einzelnen Krankenhäuser, Patientenbefragungen und Fallzahlen sowie anerkannte Zertifizierungen, hieß es.

Die Wahl des passenden Krankenhauses sei eine der wichtigsten und zugleich oftmals schwierigsten Entscheidungen, sagte Martin Danner, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe. Die neue Version des unabhängigen Portals "Weisse Liste" schaffe mit einer objektiven und kompakten Qualitätseinschätzung die nötige Transparenz bei der Suche. Die BAG Selbsthilfe ist die Dachorganisation von 125 bundesweiten Selbsthilfeverbänden behinderter und chronisch kranker Menschen und ihrer Angehörigen.

Das 2008 gestartete Portal ist ein gemeinsames Projekt der Bertelsmann Stiftung und der Dachverbände der größten Patienten- und Verbraucherorganisationen. Die neue Qualitätseinschätzung basiert den Angaben zufolge auf einem Messverfahren ("Composite Measure"), das in Zusammenarbeit mit der Universität Bayreuth entwickelt wurde. Als Datenquelle für die Berechnung dieser Kennzahl dienen vor allem die gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsberichte der Krankenhäuser. Zudem fließen die Ergebnisse von Patientenbefragungen der "Weissen Liste" sowie von den Krankenkassen AOK und KKH mit ein. Auch Zentrumszertifizierungen der medizinischen Fachgesellschaften sind demnach enthalten.