Nürnberg (epd). Ab diesem Freitag (11. Juli) können die Bürgerinnen und Bürger über das künftige Nürnberger Christkind abstimmen. Ab 20 Uhr sind die zwölf Bewerberinnen auf der Internetseite www.christkindlesmarkt.de freigeschaltet, wie die Stadt Nürnberg am Donnerstag mitteilte. Abgestimmt werden kann bis zum 20. Juli. Die zur Wahl stehenden Bewerberinnen hat eine Jury in den vergangenen Wochen aus 39 Bewerbungen ausgewählt. Auch per Postkarte kann abgestimmt werden - der postalische Einsendeschluss ist bereits der 18. Juli. Die sechs Mädchen mit den meisten Stimmen kommen dann eine Runde weiter. Aus dieser Gruppe wählt eine Jury das Christkind.

Für das Amt des weltberühmten Nürnberger Christkinds kommen Mädchen und junge Frauen im Alter von 16 bis 19 Jahren mit Wohnsitz in Nürnberg infrage. Nötig seien außerdem eine Mindestgröße von 1,60 Meter, Schwindelfreiheit und Wetterfestigkeit. Die Wahl des Christkinds wurde vom September auf den Juli vorgezogen, damit sich die Wahl und viele vorbereitende Termine für die neue Repräsentantin bis zur Markteröffnung nicht mehr im Oktober und November ballen. Neu war auch, dass sich Anwärterinnen ausschließlich online über die Internetseite der Stadt Nürnberg bewerben konnten. Auch kurze Bewerbungsvideos waren bei der Bewerbung für das Amt zugelassen.

Das Nürnberger Christkind wird seit 1969 alle zwei Jahre vom Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Nürnberg gesucht. Das neue Christkind wird dieses Jahr am 28. November mit dem Prolog den Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnen, der zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland gehört. Er wurde als "Kindles-Marck" erstmals im Jahr 1628 schriftlich erwähnt. Im vergangenen Jahr kamen rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher in der Adventszeit nach Nürnberg.