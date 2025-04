Regensburg, München (epd). Die Ostermärsche in Bayern starten am Gründonnerstag in Regensburg. Der Karsamstag sei traditionell der Hauptaktionstag, denn an diesem Tag gebe es in zahlreichen Städten, darunter Augsburg, München, Traunstein und Würzburg, weitere Ostermärsche, teilte das Netzwerk Friedenskooperative am Mittwoch mit. Mit Demonstrationen, Kundgebungen, Fahrradtouren und weiteren Aktionsformen werde die Friedensbewegung auch 2025 ihre Themen in die Öffentlichkeit bringen. Dieses Jahr stünden sie unter Motto "Friedensfähig statt kriegstüchtig!".

"Ein kriegstüchtiges Deutschland ist das letzte, was die Welt braucht", sagte Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative. Es müssten Wege zu einer Beendigung der zahlreichen Kriege gefunden und die Arbeit an einer neuen Friedensordnung für Europa und die Welt auf der politischen Agenda stehen, forderte er. Dafür gehe die Ostermarsch-Bewegung auf die Straße.

Bei den insgesamt 16 Ostermarsch-Terminen in Bayern werden laut Mitteilung sowohl die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen, als auch die Unzufriedenheit mit den steigenden Rüstungsausgaben im Zentrum stehen. Am Karsamstag stehen Ostermärsche in Traunstein, Schrobenhausen, Würzburg, Aschaffenburg, München, Augsburg, Erlangen und Ansbach auf dem Programm. Zum Abschluss am Ostermontag finden Ostermärsche im Münchner Umland, Fürth, Nürnberg, Landshut und Rottal-Inn statt. Bundesweit gehen Menschen in mehr als 100 Städten bei Ostermärschen auf die Straße, hieß es.