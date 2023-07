Fürth (epd). Er knapp 35, sie 32: So alt war das bayerische Durchschnitts-Hochzeitspaar im letzten Jahr. Damit sei das Durchschnittsalter bei der ersten Trauung in den vergangenen 40 Jahren um mehr als acht Jahre gestiegen, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Freitag mit. 1982 war die Braut bei der Hochzeit im Schnitt 23,8 Jahre alt, der Bräutigam 26,5 Jahre.

Noch älter waren 2022 gleichgeschlechtliche Paare beim Termin auf dem Standesamt: Frauen entschieden sich mit 38,4 Jahren, Männer mit 42,2 Jahren zur Eheschließung.

Die große Alters-Differenz zwischen gemischt- und gleichgeschlechtlichen Paaren lässt sich den Statistikern zufolge unter anderem damit erklären, "dass viele gleichgeschlechtliche Paare lange darauf gewartet haben, heiraten zu dürfen". Entsprechend seien auch mehr Paare in höherem Alter vertreten. Die "Ehe für Alle" zeige aber bereits Wirkung: Seit 2018 nähere sich das Heiratsalter von gleich- und gemischtgeschlechtlichen Paaren etwas an.