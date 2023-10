Erlangen (epd). Die Erlanger Palliativmedizin bekommt mehr Platz für ihre Forschung und Lehre. Am Samstag, 14. Oktober, sollen die neuen Räume eingeweiht werden, in denen 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Palliativmedizin arbeiten, teilte die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen (FAU) mit.

In der Palliativmedizinischen Abteilung werde zu unterschiedlichen Fragen geforscht, erläuterte Maria Heckel, Leiterin des Forschungsteams. Das seien medizinische Themen, zum Beispiel, frühzeitig die Palliativmedizin in das Behandlungskonzept für Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen Tumorleiden einzubinden. "Zum anderen rücken wir die Angehörigen in den Fokus, erörtern ethische Fragestellungen und forschen zu technischen Innovationen in der Palliativversorgung", so Heckel.

Auch Lehre werde in den neuen Räumen stattfinden, heiß es. Pro Semester würden hier 160 Studierende in Seminaren zu den Grundlagen der Palliativmedizin unterrichtet.