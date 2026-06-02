München (epd). Mit der Frage nach dem Sinn des Lebens im Angesicht der Sterblichkeit beschäftigt sich eine Veranstaltung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im Rahmen der Vortragsreihe "The Meaning of Life" diskutieren Palliativmedizinerin Claudia Bausewein und Psychiater Nikolaos Koutsouleris ab 18.30 Uhr über Perspektiven verschiedener Disziplinen auf Sinnfragen, wie die Uni mitteilte. Dabei soll es um Kontexte gehen, in denen die Frage nach dem Sinn des Lebens oder dem Sinn im Leben gestellt wird. Die Veranstaltung ist Teil eines interdisziplinären Schwerpunkts des "Center for Advanced Studies" zum Thema Lebenssinn. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail möglich.