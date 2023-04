Buchtipp

Buchtipp: Vom Umgang mit Tieren aus christlicher Sicht

Menschen haben aus ihrer vermeintlichen Überlegenheit ein fast uneingeschränktes Nutzungsrecht an Tieren abgeleitet. Die Bibel dagegen spricht von den Tieren als Mitgeschöpfen – was folgt daraus für heute? Bernd Kappes geht in seinem Buch den Fragen nach einem verantworteten Umgang mit Tieren nach.