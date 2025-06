Tutzing (epd). Der ehemalige Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Peter Küspert, ist neuer Vorsitzender des Kuratoriums der Evangelischen Akademie Tutzing. Der Jurist trete die Nachfolge der früheren Grünen-Politikerin Christine Scheel an, erklärte die Akademie am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde demnach Andrea Betz, Vorstandssprecherin der Diakonie München und Oberbayern, gewählt. Sie löse damit Heinrich Götz, ehemaliger Rektor der Diakonissenanstalt Augsburg, ab.

Das Kuratorium berät die Akademie den Angaben zufolge bei ihrer Tätigkeit. Es umfasst 15 Mitglieder, deren Amtszeit auf maximal acht Jahre beschränkt ist. Die Mitglieder werden nach Rücksprache mit dem Landessynodalausschuss vom Landeskirchenrat berufen. Wahl und Konstituierung des neuen Kuratoriums fanden laut Akademie bereits am 3. Juni statt.

Zu den "Neulingen" im Kuratorium zählen unter anderem Miriam Zadoff, Direktorin des NS-Dokuzentrums, Björn Wilhelm, Programmdirektor Kultur beim Bayerischen Rundfunk, Staatsministerin a.D. Carolina Trautner, Florian Höhne, Professor für Medienethik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Jens Colditz, Rektor der Diakonissenanstalt Augsburg, und Landessynodale Christina Flauder. Ausgeschieden sind hingegen unter anderem der Astrophysiker Harald Lesch, Bundesministerin a.D. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, der Münchner Theologieprofessor Reiner Anselm, die CSU-Landtagsabgeordnete Barbara Becker und Synodalpräsidentin Annkathrin Preidel.