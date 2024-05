Pfarrer Christian Dittmar wird am Dienstag in der Christuskirche in Nürnberg beim Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (kda) eingeführt. Er werde bei dem Dienst der evangelischen Kirche in Bayern Stellvertreter von Pfarrer Peter Lysy, heißt es in einer Mitteilung des kda am Montag. Dittmar war zuvor Studienleiter des Predigerseminars in Nürnberg.

Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt gehe raus aus der "Kirchenbubble" dorthin, wo zunächst niemand mit Kirche rechne, sagte Dittmar. Es werde dort eine besondere Spiritualität gelebt, "voller Neugier auf die Menschen und voller Interesse an ihnen und ihrem Alltag". Diese Spiritualität wisse zwar auch keine Antwort, wenn ein Betrieb geschlossen werde, aber sie sei vor Ort, "wo die Menschen dann sind - auf der Straße, vor den Karstadttüren und Werkstoren".

kda-Leiter Lysy sagte, Dittmar sei eine echte Verstärkung des kda-Teams an der Schnittstelle von Arbeitswelt und Kirche. An den verschiedenen Stationen seines Wirkens habe er immer wieder Berührungspunkte mit dem Arbeitsfeld gehabt. "Zum 70. Jubiläum des kda Bayern in diesem Jahr ist sein Amtsantritt ein schönes Geburtstagsgeschenk", so Lysy.

Im Gottesdienst am Dienstag (14. Mai) um 15 Uhr in der Christuskirche wird Dittmar von Kirchenrätin Bettina Naumann eingeführt.