München (epd). Zwei Pfarrer auf vier halben Stellen: Ab Herbst bekommt der Münchner Prodekanatsbezirk West ein Führungstandem. Der bisherige Dekan Christoph Jahnel teile sich die Leitung des Prodekanats dann mit seiner Frau, der Hochschulpfarrerin Claudia Häfner, teilte das Büro des Regionalbischofs mit. Zugleich übernähmen beide die dann frei werdende dritte Pfarrstelle an der Christuskirche Neuhausen, an der auch die Dekansstelle angesiedelt ist.

Dass sich ein Theologenehepaar die Leitungsaufgaben in einem Dekanat teilt, sei bewährte Praxis, sagte Regionalbischof Christian Kopp laut Mitteilung. In Bayern gebe es momentan vier stellenteilende Paare im Dekansamt in Feuchtwangen, Ingolstadt, Kronach und Memmingen.

Jahnel und Häfner seien "innovativ, umsichtig und gestaltungsstark", sagte Kopp weiter. Die neue Konstellation bringe "viel Potenzial für experimentelle und originelle kirchliche Ideen" mit sich. Häfner und Jahnel bezeichneten sich als "Teamplayer, die sich gegenseitig inspirieren und einander kritisch begleiten". Jahnel leitet das Prodekanat seit 2013, Häfner ist seit 2014 Hochschulpfarrerin an der Technischen Universität München (TUM) - die Hochschulseelsorge gibt Häfner mit dem Stellenwechsel dann auf. Das Paar hat vier schulpflichtige Kinder.