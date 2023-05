Leibi, Marienfließ (epd). Der in Brandenburg initiierte Pferde-Friedenstreck tourt in diesem Jahr durch Bayern und Baden-Württemberg. Die Pferdewagen sollen am 4. August in Leibi (Landkreis Neu-Ulm) starten, teilte der evangelische Pfarrer Helmut Kautz am Dienstag in Marienfließ mit. Danach führe eine 468 Kilometer lange Rundtour bis zum 25. August zurück zum Ausgangsort. Mit dem Pferdetreck wird auch eine aus Militärschrott gegossene Friedensglocke durch die Orte an der Strecke touren.

Der Friedenstreck möchte darauf aufmerksam machen, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist, hieß es. Nur Menschen hätten es in der Hand, ihn zu bewahren.

In diesem Jahr will sich der Treck den Angaben zufolge am 8. August am Friedensfest in Augsburg beteiligen. Südlichster Ort des Trecks soll Nesselwang im Allgäu werden. An einigen Abenden solle an verschiedenen Stationen der Strecke auch ein Wandertheater auftreten, hieß es. Weitere Höhepunkte seien der Besuch von Schloss Kaltenberg beim Prinzen von Bayern und auf dem Haflingerhof Roßhaupten.

Der erste Pferde-Friedenstreck aus Brandenburg führte 2018 nach Weliki Nowgorod in Russland, um dort eine Friedensglocke zu übergeben. 2020 führte die Tour von Hamburg nach Nordbrandenburg, 2021 von Thüringen durch Hessen und Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen, 2022 durch die Niederlande. Zum 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Endes des Zweiten Weltkriegs soll die Friedensglocke im Jahr 2025 auf einem rund 4.800 Kilometer langen Weg von Berlin nach Jerusalem gebracht werden.