Nersingen (epd). Der Pferdefriedensglockentreck 2023 hat am Donnerstag nach drei Wochen in Nersingen (Landkreis Neu-Ulm) sein Ziel erreicht. Neun Gespanne mit 20 Pferden seien 511 Kilometer durch Baden-Württemberg und Bayern gezogen, teilte der Verein "Friedensglocken" am Donnerstagabend in Nersingen mit. Der Treck war am 4. August vor dem Ulmer Münster gestartet, um auf seiner Tour "die Friedensbotschaft zu verbreiten und Menschen verschiedenster Hintergründe zusammenzuführen", hieß es in der Mitteilung. Im Zug fuhr ein von vier Haflingern gezogener Glockenwagen mit der aus Militär-Schrott gegossenen Friedensglocke mit, dem Markenzeichen des Vereins.

Der Treck machte den Angaben zufolge an 18 Orten Station, über 70 Personen nahmen an der Tour teil. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) habe sich bei einem Halt in Illertissen für die "tolle Initiative" bedankt, hieß es weiter.

Der Pferdetreck 2023 ist nach Angaben des Vereins "Friedensglocken" mit Sitz in Marienfließ (Brandenburg) eine Vorbereitung auf ein Großprojekt 2025: 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wollen sich die Friedensboten zu Pferd auf die 4.800 Kilometer lange Reise nach Jerusalem machen.