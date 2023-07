Augsburg, Ulm (epd). Ein Treck von Pferdekutschen macht sich am kommenden Wochenende auf den Weg durch Süddeutschland. Mit der Aktion soll für den Frieden geworben werden, teilte der Verein Friedensglocken am Samstag mit. Die Gruppe startet am 4. August am Ulmer Münster und wird am 8. August das Augsburger Friedensfest besuchen.

Das Markenzeichen des Vereins ist den Angaben zufolge eine aus Militärschrott gegossene Friedensglocke auf einem von vier Haflingern gezogenen Glockenwagen. Ziel sei es, unabhängig von Religion, Hautfarbe, Herkunft und politischer Ausrichtung darauf aufmerksam zu machen, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit sei und nur durch das Engagement von Menschen bewahrt werden könne.

Insgesamt legen die Friedenstrecker 468 Kilometer in Bayern und Baden-Württemberg zurück und machen an 17 verschiedenen Orten Rast. In zwei Jahren soll es einen Treck mit der Friedensglocke von Berlin nach Jerusalem geben.