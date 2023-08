Ulm, Augsburg (epd). Der Pferdefriedenstreck 2023 hat sich mit 8 Gespannen zu einem 468 Kilometer langen Ritt durch Baden-Württemberg und Bayern in Marsch gesetzt. Der Pferdezug für den Frieden, der am Freitag vor dem Ulmer Münster gestartet ist, wird laut Mitteilung bis zum 25. August unterwegs sein und an 17 Orten Station machen. Ein Höhepunkt dabei ist das Augsburger Friedensfest am 8. August.

Im Zug läuft der von vier Haflingern gezogene Glockenwagen mit der aus Militär-Schrott gegossenen Friedensglocke. Am Ende seiner Rundtour kommt der Treck, der für den Frieden werben und an die Gräuel des Zweiten Weltkriegs erinnern will, wieder in Ulm an.

Der Pferdetreck 2023 ist nach Angaben des Vereins "Friedensglocken" eine Vorbereitung auf ein Großprojekt 2025: 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wollen sich die Friedensboten zu Pferd auf die 4.800 Kilometer lange Reise nach Jerusalem aufmachen.