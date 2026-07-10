Rothenburg o.d. Tauber (epd). Zu einer Sternwanderung auf den mittelfränkischen Jakobswegen ab Rothenburg ob der Tauber, Schwandorf und Kalchreuth lädt die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft ab dem 18. Juli ein. Ziel der Pilgertouren, die die Gesellschaft gemeinsam mit dem Fränkischen Albverein organisiert, ist die St. Jakobs-Kirche in Nürnberg, hieß es. Die Etappen beginnen jeweils an Kirchen in den Startorten.

Am 25. Juli treffen alle Gruppen schließlich zum gemeinsamen Abschluss um 16 Uhr in Nürnberg ein. Die Teilnahme an einzelnen oder mehreren Tagesetappen ist für alle Interessierten mit und ohne Pilgererfahrung ohne vorherige Anmeldung möglich. Für die Rucksackverpflegung, Getränke und die geeignete Ausrüstung sowie die Anfahrt zu den jeweiligen Startpunkten sind die Teilnehmenden selbst verantwortlich.