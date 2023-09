Nürnberg (epd). Erfahrene Pilger und Pilgereinsteiger treffen am Samstag (14. Oktober) beim Pilgerforum in Nürnberg zusammen. In der Nürnberger Kirche St. Jakob geht es bei einer Informations-Messe um Wegkarten und Herbergslisten, Herbergsausweise oder Tipps zum Rucksack-Packen. Bei "Pilgern mit der Hängematte", "Pilgern mit dem Smartphone" oder "Pilgern im Winter" könne man sich Tipps holen, teilte die evangelische Landeskirche auf ihrer Homepage mit. Wer möchte, könne sich am Pilgerzentrum in der Jakobskirche für seinen Weg segnen lassen.

Das dritte Pilgerforum in St. Jakob beginnt um 11 Uhr. Danach beraten zwischen 12 und 16 Uhr Ehrenamtliche mit eigener Pilgererfahrung andere Pilgerinteressierte bei Vorträgen über das Wie und Wo des Pilgerns.

Besucherinnen und Besucher können sich an Informationsständen von Ausstellern aus ganz Deutschland und in Workshops über Pilgerthemen informieren, hieß es.