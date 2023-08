Fürth (epd). Knapp die Hälfte der neu zugelassenen Pkw in Bayern im ersten Halbjahr 2023 haben eine alternative Antriebsart. 45,2 Prozent der Neuzulassungen (134.063 Fahrzeuge) werden mit Gas, Elektro oder Hybrid angetrieben, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik nach der aktuellen Auswertung der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes am Freitag in Fürth mit. Im ersten Halbjahr 2018 habe der Anteil an alternativen Antriebsarten an allen Erstzulassungen in Bayern nur bei 5,3 Prozent gelegen, hieß es weiter.

Am stärksten vertreten ist den Angaben zufolge die Hybridtechnik mit 90.183 Fahrzeugen (+5,6 Prozent). Elektroautos verbuchen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 ein Plus von 27,4 Prozent auf 42.706 Fahrzeuge.

Insgesamt stieg die Zahl der neu zugelassenen Pkw um 16,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 296.741 Fahrzeuge. Die Neuanmeldungen von Benzinern verzeichnen dabei die größte Steigerung um 28,3 Prozent auf 111.376 Fahrzeuge. 51.302 Fahrzeuge (+6,9 Prozent) nutzen Diesel als Antriebsart.